Internet : Le filtrage de DuckDuckGo fâche ses utilisateurs

Le moteur de recherche alternatif à Google axé sur la protection des données personnelles a pris des mesures controversées pour lutter contre la désinformation de sites russes.

«Comme tant d’autres, je suis écœuré par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la gigantesque crise humanitaire qu’elle continue de créer», a écrit jeudi, Gabriel Weinberg, patron du moteur de recherche alternatif DuckDuckGo, dans un tweet accompagné d’un hashtag en soutien à l’Ukraine (#StandWithUkraine, soutenez l’Ukraine, en anglais) avant d’annoncer une modification controversée: «Chez DuckDuckGo, nous avons déployé des mises à jour de recherche qui déclassent des sites associés à la désinformation russe». But de l’opération: rendre moins visibles sur la page des résultats, en les faisant apparaître dans le bas du classement, les médias et sites russes qui véhiculent de fausses informations dans le contexte de la guerre en Ukraine.