Etats-Unis

Le financement de la contraception divise au Congrès

Une réforme de l'administration Trump entrave l'accès à la contraception au nom de la défense des valeurs religieuses.

L'audience a eu lieu par téléphone à cause de la pandémie de Covid-19.

56 millions de bénéficiaires

La disposition a, selon ses défenseurs, bénéficié à plus de 56 millions de femmes qui n'étaient auparavant pas, ou mal, remboursées pour leurs pilules ou stérilets. Mais elle a été contestée en justice dès son adoption par des groupes conservateurs.

Saisie une première fois en 2014, la Cour suprême avait donné raison à des employeurs qui refusaient de payer au nom de leurs convictions religieuses. Le dispositif avait ensuite été modifié pour que les employeurs ayant des objections n'aient plus qu'à les signaler aux autorités, à charge pour les pouvoirs publics ou les mutuelles de prendre le relais.

Et un vaccin contre le Covid ?

Le dossier était à nouveau parvenu en 2016 devant la plus haute juridiction du pays qui, en l'absence d'un juge, s'était divisée en deux camps égaux sans trancher.

Arrangement «raisonnable»

Leurs collègues conservateurs ont paru plus favorables aux intérêts des groupes religieux. Le juge Brett Kavanaugh a ainsi mentionné un arrangement a priori «raisonnable».

L'administration Trump a confirmé que sa dérogation pourrait priver entre 70'000 et 126'000 femmes de remboursement pour leur contraception. Sans mutuelle, une femme peut débourser entre 600 et 1000 dollars par an pour la pilule.