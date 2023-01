Genève : Le financement de l’hébergement des sans-abris assuré

L’hébergement des sans-abris est désormais financé. Le Grand Conseil a adopté vendredi soir un projet de loi élaboré par l’association des communes genevoises (ACG), ont rapporté la «Tribune de Genève» et la RTS. Celui-ci prévoit d’affecter à ce dispositif 19 millions de francs par an. La somme permettra de pérenniser 500 places d’accueil. Cet argent a été trouvé en renforçant le mécanisme péréquatif entre les communes, soit la redistribution des ressources des municipalités les plus aisées vers les plus pauvres. Cette solution permettra de soulager la Ville de Genève, qui assurait jusqu’à présent seule le financement de cette prestation – dont elle conservera le pilotage.