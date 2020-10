Suisse : Le financement des réductions de primes doit être amélioré

Mercredi, le Conseil fédéral a mis en consultation un contre-projet concernant une initiative du parti socialiste qui veut limiter l’impact du coût des primes maladie.

Demande compréhensible

Les primes représentent une charge toujours plus importante pour les ménages, reconnaît le gouvernement. La demande formulée par l’initiative de décharger les personnes à bas et moyens revenus est compréhensible. Mais, regrette le Conseil fédéral, l’initiative ne se concentre que sur le financement des subsides. Elle ne prend pas en compte la maîtrise des coûts de la santé.

Certains cantons ont diminué leur part au financement des réductions individuelles de primes et les différences sont importantes entre les cantons. Cette situation est problématique et doit cesser, reconnaît le Conseil fédéral.

En 2010, les cantons contribuaient encore pour 50% aux réductions de primes. Ce taux ne s’élevait plus qu’à 43% en 2019. Dans le même intervalle, la prime moyenne de l’assurance-maladie a augmenté de 3,2% par an en moyenne.

Réduction liée aux coûts

Si les primes représentent en moyenne 10% au plus du revenu disponible, le pourcentage minimal ne s’élèvera qu’à 4%. Si elles représentent en moyenne entre 10 et 14%, le montant à verser par le canton s’élèvera à 5% des coûts bruts.

Cantons responsabilisés

Ainsi les cantons où les coûts sont plus élevés et où la charge sur les ménages est plus importante devraient payer plus. En 2019, les cantons de Berne et de Bâle-Campagne notamment, dont la charge de primes était supérieure à la moyenne (18 %), auraient dû payer plus du double de ce qu’ils ont versé.