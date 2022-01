Genève : Le financier qui en jetait avait piqué 60 millions aux clients

Un Français de 48 ans sera jugé fin mars par le Tribunal correctionnel. L’homme, qui travaillait pour une banque privée suisse, faisait payer à ses clients les cadeaux grandioses qu’il leur offrait.

Le Tribunal correctionnel de Genève jugera du 21 au 25 mars prochain un financier français accusé d’avoir détourné plus de 60 millions de francs au préjudice de clients dont il gérait la fortune. L’homme, âgé aujourd’hui de 48 ans, travaillait pour Hottinger & Partners, une société de gestion de fortune adossée à la banque privée suisse Hottinger & Cie, déclarée en faillite en 2015. Ainsi que le raconte avec force détails «Le Matin Dimanche», le prévenu s’est rendu à la police française en 2013. Il a admis la majeure partie des faits. L’une des particularités de cette affaire tient au fait que le flambeur n’a utilisé que 9 millions pour son usage personnel. Le reste de la somme a servi à offrir des prestations d’un luxe insensé à ses clients (notamment des vacances) dans le but de les fidéliser et de les appâter. Ces cadeaux, présentés comme payés par la banque, étaient en réalité financés par les clients eux-mêmes, dont les comptes ont été siphonnés.