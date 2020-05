Suisse

Le fisc a récupéré 85 millions grâce à l’amnistie

En réponse à une interpellation d’un conseiller national socialiste tessinois, le Conseil fédéral dévoile les chiffres des avoirs récupérés grâce notamment aux auto-dénonciations spontanées.

Depuis l'entrée en vigueur de l'amnistie fiscale en 2010 et jusqu'à fin 2018, le fisc a découvert 43,7 milliards de francs d'avoir non déclarés. Les dénonciations spontanées ont permis de percevoir plus de 85 millions de francs d'impôt fédéral direct.