Genève

Le fisc débouté face à Stauffer

L’ex-patron du MCG a refusé de payer les taxes liées à son commerce de cigarettes électroniques, détruit en 2015 lors d’une manifestation non autorisée. Il a gagné ce combat «de principe».

«Par principe»

L’Administration fiscale cantonale (AFC) réclamait pourtant depuis cette date un impôt annuel sur le capital ainsi que la taxe professionnelle. Eric Stauffer, désormais établi en Valais, avait décidé de ne pas payer. Les sommes en jeu ne dépassaient pas plus de 1500 fr. mais c’est «par principe» que l’ex-élu avait comparu, à la mi-juin, devant le Tribunal civil genevois. Il dénonçait notamment une «situation kafkaïenne». «Je ne peux radier la société du Registre du commerce avant de payer les impôts sur une entreprise qui n’a plus d’activités. Et tant qu’elle n’est pas radiée, je dois continuer à remplir des déclarations et payer!»