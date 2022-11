Le fisc genevois s’attaque à Patrick Drahi, riche patron de BFM TV

Genève : Le fisc s’attaque à Patrick Drahi, riche patron de BFM TV

Le fisc genevois s’est lancé aux trousses de Patrick Drahi, le milliardaire français qui possède notamment BFM TV. Selon une enquête conjointe de la RTS et de Heidi.news , le canton du bout du lac est persuadé que l’homme d’affaires y réside. Il vivrait avec son épouse dans la commune cossue de Cologny. Or, celui qui possède aussi la maison de vente aux enchères Sotheby’s déclare être domicilié à Zermatt. Il bénéficie ainsi d’un forfait fiscal accordé par le canton du Valais.

Mais le fisc genevois n’y croit pas. Persuadé qu’il vit en réalité avec son épouse à Cologny, il a ouvert une enquête portant sur la période 2009-2016. En août 2021, il a écrit aux avocats de Patrick Drahi pour lui signifier qu’il devait payer ses impôts au bout du lac, tout en lui réclamant les arriérés. Le milliardaire a fait recours en justice en décembre 2021. L’affaire est pendante. Dans un courrier adressé à la RTS et à Heidi.news, les avocats de Patrick Drahi ont indiqué que lui et sa famille «ont toujours payé les impôts et taxes dont ils sont redevables conformément aux réglementations applicables dans les pays concernés».