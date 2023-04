Canton de Fribourg: Le flair du chien policier a conduit à deux cambrioleurs présumés en fuite

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 4 h 30, une personne, dont le domicile de Schmitten (FR) venait d’être cambriolé, a informé la police que les auteurs présumés avaient pris la fuite à pied. Grâce au dispositif mis en place et au flair du chien policier, la piste a mené les agents à une grange située à environ 3,5 kilomètres du lieu du délit, où les auteurs présumés ont été interpellés peu après les faits. Ils étaient en possession d’objets délictueux, précise la police cantonale fribourgeoise.

Les deux jeunes hommes, algérien et jordanien, sont âgés de 16 et 23 ans. Ils ont été conduits au poste de police et placés en arrestation provisoire. Ils seront dénoncés aux autorités compétentes.