Genève – Le «fléau» des deux-roues bruyants traqué par la police

1 / 3 La police a repéré et contrôlé 34 deux-roues motorisés mercredi matin, sur le quai des Bergues. leo/20min Grâce à un sonomètre, un employé de l’Office cantonal des véhicules contrôlait les décibels. leo/20min Moteur, pot d’échappement, mais aussi pneus, phares et autres ont été passés au crible des agents. leo/20min

« Vous en avez encore pour longtemps ? J e suis pressé, je dois aller au travail » , lance un motard impatient. Comme une trentaine d’autres ce mercredi matin, il a fait l’objet d’un contrôle de la police cantonale genevoise. Celle-ci menait une opération spécialement dédiée au bruit, un « fléau » qui n’est pas un problème de circulation routière, « mais de santé » , a souligné le major Patrick Pulh, chef de la police routière. Dans le viseur des forces de l’ordre, les véhicules techniquement modifiés qui ne répondent plus aux prescriptions en la matière. Les deux-roues motorisés sont particulièrement concernés. Il s’agissait du 161e contrôle routier de la police cette année et à chaque fois, le bruit est vérifié.

Pendant près de deux heures, les agents, une douzaine au total, ont repéré dans le trafic des véhicules « à bruit particulier » , notamment grâce à des policiers à moto « voltigeurs » . Ramenés à un point de contrôle qui était situé sur le quai des Bergues, au bout du pont du Mont-Blanc, les engins pointés étaient ensuite passés au crible des forces de l’ordre, cantonales et municipales, appuyées par l’Office cantonal des véhicules.

Pots modifiés mais conformes

« D’abord, on contrôle le visuel du véhicule, puis on le passe au sonomètre, et on vérifie également les phares, les freins » , détaille Patrick Pulh. Toute la difficulté de ce type de contrôle, indique-t-il, est que des véhicules peuvent faire du bruit avec des pots modifiés, mais ceux-ci peuvent toutefois être homologués et donc dans les clous. L’homologation se fait à vitesse constante, à 3000 tours/minute, « mais dès que vous démarrez, ça peut monter à 6000-7000 tours/minute » .

Autre souci: des fabricants exploitent des failles dans la législation européenne avec des échappements « intelligents » . Ceux-ci sont limités par des valves, qui peuvent s’ouvrir grâce à un bouton sur le guidon. Tant que celles-ci restent fermées, le véhicule est conforme. Le conducteur ne peut être sanctionné qu’en cas de flagrant délit, s’il ouvre intentionnellement les valves.

Sonomètre pour les décibels

Pour vérifier les décibels, un sonomètre est placé à quelques centimètres de l’embouchure du pot d’échappement, seul moyen de mesurer précisément le bruit, relate l’officier, le radar antibruit n’existant pas en tant que tel pour l’instant. Et la valeur indiquée par l’appareil doit correspondre à celle homologuée, qui varie selon le modèle. Ce qui n’était pas le cas d’une moto, dont l’échappement a été mesuré à 110 dB, alors que la valeur autorisée pour cet engin est de 99 dB. Outre une contravention, le conducteur devra également représenter son véhicule à un contrôle technique à l’Office cantonal des véhicules dans les 30 jours.

Dans les cas où l’engin est trop trafiqué, il peut être immobilisé et envoyé en fourrière. Pour un véhicule sanctionné en raison de son bruit, la douloureuse s’élève à 350 francs, a indiqué le sergent-chef Philippe Guiauchain, en vérifiant un scooter qui cumulait trois infractions: le bruit, un pot d’échappement pas homologué et une absence de catalyseur. S on conducteur recevra une contravention de 1200 francs, la plus élevée de la matinée.

Trente-cinq véhicules, onze ordonnances pénales