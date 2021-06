Algérie : Le FLN officiellement proclamé vainqueur des législatives

Le Conseil constitutionnel a proclamé mercredi les résultats officiels des élections législatives algériennes, marquées par une abstention record.

Ex-parti unique et principale formation du Parlement sortant, le FLN a obtenu 98 sièges sur 407, devant un groupe disparate d’indépendants (84 élus), a annoncé le président du Conseil constitutionnel Kamel Fenniche, à la télévision publique. Le premier parti islamiste algérien, le Mouvement de la société pour la paix (MSP), légaliste et conservateur, arrive en troisième position avec 65 élus.

«Mascarade»

La victoire du FLN constitue une surprise car ce parti était considéré comme discrédité, à bout de souffle, en raison de sa compromission avec Abdelaziz Bouteflika et son clan. Cette élection avait été rejetée à l’avance par le Hirak et l’opposition laïque et de gauche, dénonçant une «mascarade», sur fond de répression généralisée contre toutes les voix dissidentes.

Le taux de participation a été encore revu à la baisse, à 23%, soit le plus bas de l’histoire de l’Algérie, tous scrutins confondus. L’abstention historique témoigne de la désaffection et de la défiance des Algériens vis-à-vis d’une classe politique largement discréditée. L’électorat avait déjà massivement boudé les urnes lors de la présidentielle de 2019 et du référendum constitutionnel de 2020 (60% et 76% respectivement).