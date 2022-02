Digitalisation : Le flop des dossiers médicaux numériques

En Suisse, 3 millions de personnes pourraient y avoir accès, mais seulement 6000 personnes ont franchi le pas. Les investissements se comptent pourtant en dizaines de millions.

Pas facile d’ouvrir un dossier médical numérique en Suisse (image d’illustration). 20min/Marvin Ancian

«La prochaine débâcle numérique se profile», écrit ce samedi la «Berner Zeitung» après l’engouement plus que mitigé des habitants suisses pour les dossiers médicaux informatisés. Premier exemple cité, le canton d’Argovie qui annonçait fièrement il y a un peu plus d’un an avoir donné un accès digital aux dossiers médicaux à ses quelque 700’000 habitants. Le directeur cantonal Jean-Pierre Gallati parlait d’un succès lors de la mise en place du système. Il n’en est rien, révèle la «Berner Zeitung».

Et pour cause: depuis début 2021, seules 500 personnes ont sollicité l’offre en Argovie. Le constat est le même partout dans le pays. Le quotidien alémanique a calculé que dans les trois principales régions de Suisse, plus de trois millions d’habitants ont accès à un tel système. Au total, on compte environ 6000 dossiers électroniques ouverts, dont 5000 en Suisse romande.

30 millions pour démarrer

A Genève, l’échec est encore plus marqué. Le canton avait pourtant été précurseur en la matière et avait réussi au fil des ans à convaincre quelque 50’000 personnes de franchir le pas du dossier médical numérique. Le programme a été abandonné et les utilisateurs invités à s’annoncer auprès du système romand. Mais seuls 3600 patients sont désormais enregistrés, dont deux tiers étaient inscrits dans les anciens fichiers numériques genevois.

Cela fait bientôt deux décennies que la Suisse travaille sur le projet de dossier médical numérique, rappelle la «Berner Zeitung». L’objectif initial des autorités fédérales était que la majorité de la population y ait accès d’ici 2015. La Confédération a débloqué 30 millions de francs pour l’aide au démarrage du système. Les coûts d’exploitation, qui se chiffrent en millions, sont pris en charge, selon les régions, par les cantons ou les hôpitaux et autres établissements de santé.

Seulement des fichiers PDF

Ce désintérêt peut s’expliquer car le chemin menant à de tels fichiers reste semé d’embûches. Pour des raisons légales, il est encore impossible de s’inscrire simplement depuis son ordinateur personnel, à la maison. En Argovie par exemple, il faut passer par un des quatre bureaux officiellement autorisés à gérer cette opération. Les patients doivent aussi disposer d’une identité numérique reconnue. Ce chemin de croix rend frileuses les entreprises comme Axsana à lancer de vastes projets dans le domaine pour des raisons de coûts.

La plus-value du service est aussi remise en cause car un tel dossier donne accès, pour l’instant, uniquement à des fichiers PDF téléchargeables. Les réactions sont bien là côté politique, peut-on lire dans le journal bernois. Autant le Conseil national que les cantons et le Conseil fédéral se sont saisis de l’affaire. Un système unifié au niveau national est une piste évoquée. Des annonces pourraient déjà être faites dans le courant du mois de février.