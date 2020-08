Titre «Greece»

Le flow de Drake cible de critiques

Il est reproché au rappeur de s’être inspiré de The Weeknd pour son rap sur le single «Greece» de DJ Khaled.

De nombreux internautes reprochent à la star canadienne de s’être approprié le flow très typique de The Weeknd. «Est-ce que c’est The Weeknd qui chante ou est-ce que c’est Drake avec de l’autotune? Les deux sont pareils», «Drake a volé le flow de The Weeknd», «Je suis perdu. J’aurais juré que c’était The Weeknd. J’ai été choqué quand j’ai vu que ce n’était pas lui», «Greece» est une tentative ratée de Drake pour ajouter The Weeknd à la liste des personnes qu’il a déjà volées», peut-on lire parmi plusieurs centaines de tweets qui vont dans le même sens. Drake n’a naturellement pas réagi à cette polémique. DJ Khaled, auteur du titre, a, lui, rendu hommage au rappeur pour son amour et son amitié depuis une dizaine d’années, sans non plus relever le bad buzz retentissant que fait son single.