Israël : Le «flurona», co-infection entre grippe et Covid, détecté

Une femme enceinte et non vaccinée a contracté le Covid-19 et la grippe en même temps en Israël. Les autorités craignent de devoir gérer deux épidémies.

Israël fait également face à une nouvelle vague avec le variant Omicron. AFP

«Flurona». Le mot peut paraître effrayant, mais la patiente concernée a pu sortir jeudi de l’hôpital sans souffrir d’une atteinte grave. Cette femme enceinte non vaccinée avait contracté à la fois le Covid-19 et la grippe en Israël. Un cas rare, mais qui inquiète tout de même les autorités du pays. Les services de santé craignent de devoir gérer une double épidémie alors que le retour de la grippe saisonnière se confirme.

«C’est la même maladie. Les deux s’attaquent au système respiratoire», a indiqué au «Times of Israël» le professeur Arnon Vizhnitser, directeur du département de gynécologie de l’hôpital de Petah Tikva, où la patiente a été testée positive aux deux virus. D’autres cas similaires existent dans le pays, mais n’ont pas encore pu être diagnostiqués. Ce n’est pas la première fois qu’une telle combinaison est repérée. En 2020, des patients avaient également contracté la grippe en même temps que le Covid.

La grippe est de retour

La grippe fait généralement son retour chaque hiver, mais la généralisation des gestes barrières avait permis de largement l’atténuer l’année passée, voire d’empêcher la circulation du virus. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait ainsi enregistré une saison 2020-2021 très inhabituelle en matière de grippe avec très peu de cas signalés.

Un scénario qui ne va vraisemblablement pas se reproduire cet hiver. À la fin d’octobre de cette année, des médecins mettaient en effet déjà en garde contre le retour de la grippe et des gastroentérites.