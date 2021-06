Dette : Le FMI accorde une aide massive au Soudan

Le Fonds monétaire international (FMI) a accordé un allègement de dette de 50 milliards de dollars (46 milliards de francs) au Soudan, mardi.

Le processus d’allègement de la dette est désormais «irrévocable», a expliqué Carol Baker, soulignant que la vitesse à laquelle la dette de 50 milliards serait effacée dépendrait des autorités. «Cela peut être plus court, cela peut plus long», que les trois années, qui sont une moyenne, a-t-elle dit.

Gérer «efficacement la dette»

Historique

La directrice générale du FMI Kristalina Georgieva et le président de la Banque mondiale David Malpass ont «félicité le gouvernement et le peuple soudanais pour leur travail acharné et leurs progrès vers cette étape remarquable». Dans le cadre de l’initiative PPTE, la dette du Soudan sera allégée de plus de 23 milliards de dollars (21,2 milliards de francs), un montant exceptionnel, trois fois plus élevé que le précédent montant record.