Cryptomonnaies : Le FMI alerte le Salvador contre les risques du bitcoin

Le pays d'Amérique centrale a choisi d'adopter la célèbre cryptomonnaie comme devise officielle, aux côtés du dollar, et veut créer «Bitcoin City» en s'endettant dans ces actifs virtuels.

Le Salvador ne devrait pas adopter le bitcoin comme monnaie officielle étant donné les risques liés à cette cryptodevise, a estimé lundi le Fonds monétaire international (FMI) dans un document portant sur ce petit pays d’Amérique centrale. Cette publication du FMI intervient au lendemain de l’annonce par le président salvadorien Nayib Bukele de sa volonté de bâtir « Bitcoin City », une nouvelle ville alimentée par l’énergie d’un volcan et financée par de la dette en cryptomonnaie.

Dangereuse volatilité

L’instance basée à Washington a par ailleurs souligné les efforts effectués par le gouvernement salvadorien pour développer l’inclusion financière et la croissance économique par l’utilisation des technologies numériques. Mais «compte tenu de la haute volatilité du bitcoin», son utilisation en tant que monnaie officielle «génère des risques importants pour la protection du consommateur, pour l’intégrité du système financier et pour la stabilité financière.» De plus, a prévenu le FMI, «l’utilisation (du bitcoin) peut également entraîner des conséquences budgétaires.»