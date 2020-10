Coronavirus : Le FMI débloque des fonds pour 28 pays très pauvres

Les fonds débloqués par le FMI doivent permettre à ces 28 pays de mieux faire face à l’impact de la pandémie de Covid-19.

Cette annonce doit aider ces pays à couvrir les remboursements de leur dette envers le FMI pendant les six prochains mois et «dégager leurs maigres ressources pour leurs efforts en matière d’urgence médicale et d’aide» face à la pandémie.

Contribution suisse

Cet allègement de la dette passe par le fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire ARC) qui permet au FMI d’accorder des dons aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables frappés par une catastrophe naturelle ou de santé publique aux conséquences désastreuses.