Crise économique : Le FMI exhorte les banques centrales à «agir résolument» contre l’inflation

Les banques centrales doivent «agir résolument pour ramener l’inflation vers sa cible», a estimé mardi le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport, qui met en lumière un environnement incertain en termes de stabilité financière. Afin de faire face à une inflation au plus haut depuis le début des années 1980 et qui risque de «s’installer», elles doivent poursuivre leurs hausses de taux, selon le rapport sur la stabilité financière mondiale (GFSR), publié mardi par le FMI.

La directrice générale de l’institution, Kristalina Georgieva, avait déjà, jeudi, appelé les banques centrales à «maintenir le cap», insistant sur le risque qu’elles «n’en fassent pas assez» face à une inflation qui «reste têtue et persistante». Portée par une reprise post-pandémie particulièrement forte et la déstabilisation des chaînes d’approvisionnement, l’inflation s’est encore renforcée sous l’effet de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses conséquences sur les prix alimentaires et de l’énergie.