Enquête : Le FMI ne tranche pas sur le sort de sa directrice

Kristalina Georgieva, accusée d’irrégularités lorsqu’elle était à la Banque mondiale, reste pour le moment en poste, à la veille de l’ouverture des réunions d’automne du FMI.

Le conseil, qui compte 24 membres représentant 190 pays, prend généralement ses décisions par consensus. L’objectif est «de conclure très prochainement l’examen» de ce dossier, a expliqué un porte-parole dans un communiqué dimanche soir très similaire à celui publié deux jours plus tôt.

Nombreuses polémiques

Cette enquête a pointé des irrégularités dans la rédaction des éditions 2018 et 2020 du rapport «Doing Business» de la Banque mondiale. Et ses auteurs ont accusé Kristalina Georgieva d’avoir fait pression sur ses équipes quand elle était directrice générale de la Banque mondiale pour que la Chine obtienne un classement plus favorable.