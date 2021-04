Suisse : Le FMI prévoit un rebond de 3,5% du PIB suisse

Plus optimiste que la Confédération, le Fonds monétaire international (FMI) s’attend à une hausse de 3,5% du produit intérieur brut cette année.

Le FMI se montre plus optimiste que le SECO.

Le fonds monétaire international (FMI) s’attend à un rebond de 3,5% du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse en 2021, a-t-il indiqué mercredi, se montrant même plus optimiste que le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) dans ses prévisions de reprise. Avec une chute du PIB qui s’est limitée à 2,9% en 2020, la Suisse fait partie des économies qui ont le mieux absorbé le choc de la pandémie en Europe, a souligné le FMI dans sa revue annuelle du pays alpin, insistant cependant sur la nécessité de maintenir les mesures budgétaires pour accompagner la reprise.

«La Suisse a bien navigué au travers de la pandémie de Covid-19», a estimé Mark Horton, le chef de la mission du FMI pour la Suisse, cité dans le communiqué présentant ce rapport réalisé sur la base de consultations menées entre le 17 mars et le 7 avril. Si la pandémie a eu un «impact social et économique majeur», a-t-il estimé, la réponse «rapide, forte et soutenue» des autorités suisses «a aidé à contenir la contraction de l’activité» par comparaison avec d’autres pays européens, a-t-il jugé.