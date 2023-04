Politique économique : Le FMI salue les actions de la Suisse, mais prévoit un repli de la croissance 

Après avoir achevé ses consultations annuelles avec les autorités suisses et le secteur privé, le Fonds monétaire international (FMI) a relevé mardi la «résistance» de la Suisse dans un contexte économique mondial difficile, marqué par la hausse des prix, l’insécurité énergétique et la récente crise bancaire. Pour 2023, l’institution financière anticipe toutefois un fléchissement de la croissance à 0,8 % et une inflation dépassant toujours les 2%, rapporte le communiqué des autorités fédérales.

Comptes dans le noir

Chute du Credit Suisse

Dans l’affaire du rachat de Credit Suisse par UBS, le FMI salue la réaction des autorités suisses, qui ont «agi de manière résolue pour assurer la stabilité financière et éviter d'éventuelles répercussions sur le secteur bancaire mondial». L’institution estime que la chute de Credit Suisse est due à des défaillances internes et des infractions répétées aux réglementations en vigueur, et que la Suisse doit «tirer les leçons» de cette crise en développant la surveillance et la réglementation des marchés. Le FMI recommande à Berne de «suivre de près» la fusion d’UBS et de Credit Suisse.