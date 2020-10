Le FMI débloque de nouveaux fonds pour 28 pays très pauvres

Le Fonds monétaire international a approuvé lundi le versement d’une nouvelle aide d’urgence pour 28 pays parmi les plus pauvres du monde pour leur permettre d’alléger leur dette et de mieux faire face à l’impact de la pandémie de Covid-19. Cette annonce, qui fait suite à une mesure identique décrétée mi-avril pour 25 pays, doit aider ces pays à couvrir les remboursements de leur dette envers le FMI pendant les six prochains mois et «dégager leurs maigres ressources pour leurs efforts en matière d’urgence médicale et d’aide» face à la pandémie.