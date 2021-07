États-Unis : Le FMI très optimiste pour la croissance américaine en 2021

Le FMI estime que la croissance américaine sera cette année la plus rapide «en une génération», et qu’elle «devrait être de quelque 7%».

Forte reprise

Jeudi, la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki a d’ores et déjà salué le «creux» dans les demandes hebdomadaires d’allocation chômage qui sont tombées à leur plus bas niveau depuis le 14 mars 2020, l’avant-veille du confinement d’une grande partie du pays. «Le plan économique du président fonctionne: le chômage et le Covid-19 sont en baisse; et les emplois, la croissance économique ainsi que la confiance des consommateurs sont en hausse», a-t-elle réagi sur Twitter.