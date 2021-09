Yverdon-les-bains (VD) – Le fonctionnaire accusé de profiter de ses administrées a été licencié

La Municipalité se sépare finalement du collaborateur au cœur de l’affaire depuis un an.

La Ville d’Yverdon se cherche un nouveau préposé au logement. Cette annonce fait suite à une affaire qui occupe la Municipalité depuis plus d’un an: en septembre 2020, on apprenait en effet que celle-ci avait déposé plainte contre le précédent titulaire, en lien avec des accusations de faits à caractère sexuels sur plusieurs femmes qui étaient venues demander son aide dans leur dossier. Une enquête pénale avait été ouverte, puis classée par le Ministère public.