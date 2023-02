Thérapie psychologique: Le fonctionnement EMDR mis à jour par des chercheuses fribourgeoises

L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) est une méthode qui a fait ses preuves dans le traitement du stress post-traumatique. Le procédé est simple: on demande au patient de se remémorer un souvenir traumatisant tout en effectuant des mouvements avec ses yeux. Une thérapie qui a longtemps fait débat dans le milieu. Pour certains, l’association des deux actions était essentielle dans le processus curatif. Pour d’autres, seul le fait de parler de l’événement traumatisant suffisait.

Une recherche menée à Fribourg a cependant permis de déterminer que l’association du mouvement oculaire à la thérapie «traditionnelle» est bel et bien utile. En réalisant ces deux actions en même temps, notre mémoire à court terme est saturée. L’émotion suscitée par le souvenir traumatisant serait ainsi atténuée. Dany Laure Wadji, Chantal Martin Sölch et Valérie Camos, les trois figures de proue de cette étude, espèrent continuer leur recherche sur le sujet et mener des études cliniques à l’avenir.