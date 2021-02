Libye : Le fondateur de Blackwater a violé l’embargo sur les armes

Erik Prince, fondateur de la sulfureuse société de sécurité privée Blackwater et farouche partisan de l’ancien président américain Donald Trump, a violé un embargo de l’ONU sur les armes en Libye, selon un rapport confidentiel révélé vendredi dans la presse.

Les quotidiens New York Times et Washington Post ont eu accès à ce rapport de 121 pages compilé par des enquêteurs de l’ONU pour le Conseil de sécurité. Selon lui, Erik Prince a envoyé des mercenaires étrangers et des armes à Khalifa Haftar, l’homme fort de l’est de la Libye, alors qu’il tentait de faire chuter le gouvernement libyen soutenu par la communauté internationale en 2019.