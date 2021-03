États-Unis : Le fondateur de Twitter vend aux enchères son premier tweet

Les offres dépassent les 2 millions de francs, preuve de l’appétit grandissant pour ces nouvelles pièces de collection vendues sous forme de «NFT».

Le patron de Twitter Jack Dorsey a mis en vente son tout premier tweet vendredi et l’offre la plus haute était de 2,5 millions de dollars (2,33 millions de francs) samedi, signe de l’appétit pour ces nouvelles pièces de collection, des objets virtuels authentifiés sur la blockchain.

«Je crée mon compte Twttr», avait tweeté le fondateur de la plateforme le 21 mars 2006. Vendredi, il a tweeté un lien vers le site «Valuables», où les amateurs peuvent faire une offre. L’offre la plus haute samedi – 2,5 millions de dollars – venait de Justin Sun, le fondateur de TRON, une plateforme de blockchain, technologie de base des cryptomonnaies, et patron de la plateforme de streaming BitTorrent.

«Le créateur d’un tweet décide s’il voudrait l’émettre sur la blockchain pour créer une version unique authentifiée», explique le site de ventes aux enchères de tweets. Acheter un tweet signifie acquérir «un certificat numérique du tweet, unique parce qu’il a été signé et vérifié par le créateur», précise la société sur sa page de questions-réponses – comme un autographe. Le tweet lui-même reste visible de tous, tant que Jack Dorsey ou Twitter le laissent en ligne.

Jeton non fongible

Tout comme les séquences vidéo de matches de basket restent visibles gratuitement sur internet, même après avoir été cédées sous forme de «NFT» («non-fungible token»), ou jeton non fongible: un objet virtuel à l’identité, l’authenticité et la traçabilité en théorie incontestables et inviolables, grâce à la blockchain.