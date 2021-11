Espagne : Le fondateur de Zara se lance dans les énergies renouvelables

Le multimilliardaire Amancio Ortega, créateur de la chaîne de prêt-à-porter espagnole, a investi 245 millions d’euros dans un parc éolien en Aragon.

L’homme d’affaires de 85 ans, qui a fait fortune avec son empire de l’habillement Inditex, a investi «245 millions d’euros» via sa société Pontegadea dans ce parc éolien, baptisé Delta, et implanté dans la région de Saragosse (Aragon), indique Repsol, dans son communiqué.

Ferme éolienne valorisée à hauteur de 500 millions d’euros

Amancio Ortega, dont la fortune est estimée à 67 milliards d’euros par le magazine américain «Forbes», ce qui en fait l’un des hommes les plus riches du monde, a développé au fil des ans un véritable empire financier, ayant pour colonne vertébrale le groupe de prêt-à-porter Inditex, propriétaire de Zara.

Propriétaire du siège d’Amazon

Il dispose également d’un important portefeuille immobilier, d’une valeur de 14 milliards d’euros, selon les dernières données communiquées par Pontegadea. Dans ce portefeuille figurent le siège d’Amazon à Seattle, la Torre Picasso à Madrid, et de nombreux immeubles à Paris, New York, Londres et Barcelone.