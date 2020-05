Canada

Le fondateur du Cirque du Soleil veut le racheter

Guy Laliberté, qui a cofondé le Cirque du Soleil en 1984, a pour projet de racheter la célèbre institution québécoise.

Le fondateur et ancien patron du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, a annoncé dimanche soir son intention d’essayer de le racheter. La célèbre entreprise québécoise, qu’il a cofondée en 1984, connaît de graves difficultés en raison de la pandémie due au nouveau coronavirus.

L’ancien bateleur devenu millionnaire a fait part de son projet, en direct, lors de la populaire émission «Tout le monde en parle» de Radio Canada. «Le cirque m’a tellement donné que voir la situation dans laquelle il est… si je peux aider, on va être là», a-t-il déclaré.

La pandémie a durement frappé le Cirque du Soleil, l’obligeant à annuler 44 représentations dans le monde entier et à mettre en chômage technique 4679 employés, soit 95% de son personnel.

«Ramener le feu sacré»

Guy Laliberté, qui a vendu l’essentiel de ses parts en 2015, n’a pas donné de précisions sur son offre éventuelle et sur ses partenaires, se disant seulement bien entouré. «On a un bon plan. On pense que l’on est capable de ramener le feu sacré», a-t-il dit en affirmant vouloir garder le siège social à Montréal et conserver une équipe de direction québécoise.