Web : Le fondateur du forum 4chan retrouve sa liberté

Chris «moot» Poole a quitté discrètement Google après avoir échoué à rendre plus sociable le géant américain.

Google l’avait accueilli comme l’homme providentiel. Chris Pool devait aider le géant américain à rivaliser avec le réseau social de Facebook. Mais cinq ans plus tard, Google Plus n’existe plus et «le Mark Zuckerberg de l’underground en ligne», ne fait plus partie de la firme de Mountain View.

Chris «moot» Poole y a occupé plusieurs fonctions, au sein de l’incubateur et de la division Google Maps notamment. Son engagement avait suscité la controverse. Le responsable de Google Plus avait alors défendu sa nouvelle recrue en disant que le réseau social ne «deviendrait pas un repaire d’infamie», en référence à la mauvaise réputation de la communauté du forum 4chan, terre propice aux blagues potaches et aux mèmes de chats rigolos aussi bien qu’aux Anonymous.

Le surdoué de l’informatique avait fondé le site en 2003 à l’âge de 15 ans. En 2008, le «Time» l’avait appelé «le maître des mèmes». L’adresse ne s’était fait connaître du grand public que bien plus tard, en 2014 lors de la publication de photos nues de l’actrice Jennifer Lawrence.