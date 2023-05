Royaume-Uni: Le fondateur d’un site de fraude massive prend cher

Scotland Yard s’était félicité d’avoir bouclé la plus importante opération de lutte contre la fraude jamais menée par la police britannique.

Tejay Fletcher, le fondateur du site iSpoof qui a permis à des escrocs de soutirer quelque115 millions de francs à des centaines de milliers de victimes, a été condamné vendredi à 13 ans et quatre mois de prison par la justice britannique. L’homme âgé de 35 ans était également l’administrateur principal du site démantelé par une opération internationale. La plateforme permettait à des malfaiteurs de se faire notamment passer pour des représentants de grandes banques en affichant des numéros de téléphone dignes de confiance (établissements bancaires, bureaux des impôts ou organismes officiels) pour soutirer au téléphone ou par SMS argent ou codes d’accès à des comptes.

Plus de 200’000 victimes potentielles

Le site a été démantelé en novembre dernier lors d’une opération internationale, qui avait conduit à l’interpellation de 142 suspects. Plus de 100 d’entre eux avaient été arrêtés au Royaume-Uni, dans ce qui était selon Scotland Yard, la plus importante opération de lutte contre la fraude jamais menée par la police britannique.

Le nombre de potentielles victimes ciblées s’élève à plus de 200’000, pour un préjudice qui se compte en dizaines de millions de livres sterling rien qu’au Royaume-Uni, avait à l’époque expliqué la police de Londres. L’opération avait été menée de manière coordonnée avec Europol, l’agence judiciaire européenne Eurojust et le FBI, donnant lieu à la fermeture de serveurs informatiques aux Pays-Bas et en Ukraine.