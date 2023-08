Le fonds souverain norvégien pessimiste sur l’inflation

Changement climatique

«Mais la nouveauté», a-t-il ajouté, «ce sont les effets climatiques, c’est-à-dire le lien entre le climat et l’inflation». «On voit (…) cela dans les prix de l’alimentaire: le renchérissement de l’huile d’olive, des pommes de terre, du bœuf et de toutes ces choses nourrit l’inflation mais, ce qu’il y a de nouveau, c’est que ça affecte aussi la productivité», a-t-il dit.

Nicolai Tangen a notamment évoqué un été «si chaud en Europe cette année que l’on ne peut pas travailler en milieu de journée» ou encore des intempéries toujours plus intenses qui dissuadent le tourisme. «On ferme des pans de la société pendant certaines périodes à cause du climat», a-t-il souligné. Juillet 2023 – marqué par des canicules et des incendies à travers le monde – a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, selon le service européen Copernicus.

Rebond des valeurs technologiques

Placé pour l’essentiel en actions mais aussi en obligations et dans l’immobilier à travers le monde, le fonds a gagné 1501 milliards de couronnes (131 milliards d’euros) au premier semestre, dopé par les marchés boursiers. Avec des parts dans plus de 9000 entreprises, il contrôle environ 1,5% de la capitalisation boursière mondiale.

Travailler trois jours?

L’intelligence artificielle «va tout changer», a estimé Nicolai Tangen. «On va devenir beaucoup plus efficaces, on échappera à plein de tâches ennuyeuses et on pourra se concentrer sur les plus marrantes». «Et peut-être que l’on n’aura pas besoin de travailler autant? Pourquoi travailler cinq jours (par semaine)? (…) Peut-être qu’on pourra travailler trois jours?» a-t-il lancé, en vantant les mérites d’aller cueillir des baies en montagne un vendredi.