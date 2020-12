«Ce n’est pas normal, se désole Ana Roch. Il n’y a pas que le monde professionnel, Servette, Sion ou Lausanne-Sport! Le budget annuel de mon club est de 20’000 fr. Là, je n’ai pas les fonds. Soit on trouve un financement extérieur, soit on n’y va pas.» L’avocat du club, Me Enis Daci, note que les avances de frais réclamées par le TAS sont bien plus élevées que ce que demande la justice ordinaire vaudoise (maximum à 2000 fr.). «Cela empêche les petits acteurs d’avoir accès à la justice», et notamment au Tribunal fédéral, le TAS étant un passage obligé pour y aboutir. «Or, il s’agit d’un débat de valeurs: la discrimination. Les filles sont lésées et c’est inadmissible.»