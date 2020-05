Le foot anglais à pas comptés vers une reprise

La Premier League est le championnat le plus suivi au monde... mais peine à esquisser une reprise, avec de timides avancées, quand d'autres pays, comme l'Allemagne, songent déjà au terrain.

Une volonté forte à traduire en actes

Cette détermination à aller au bout est partagée par tous, autant pour des raisons d'équité sportive que de survie financière. Selon une étude du cabinet d'audit KPMG publiée en mars, un arrêt définitif de la saison de Premier League engendrerait une perte de 1,25 à 1,3 milliard de francs, entre droits TV, revenus publicitaires et billetterie. Mais la Premier League reste dans le flou et ses réunions régulières ont des airs de brainstormings pour trouver un plan qui tienne la route.

Figurant parmi les pays les plus touchés en Europe par le Covid-19, avec plus de 21'000 morts dans ses hôpitaux, le Royaume-Uni n'est pas encore certain d'avoir passé le pic de la pandémie. Difficile donc de se projeter alors que tout dépendra en grande partie des décisions gouvernementales concernant les mesures de confinement en place au moins jusqu'au 7 mai. Et la prudence est de mise en Angleterre face à l'exemple de la Serie A italienne, refroidie par les annonces dimanche du chef du gouvernement Giuseppe Conte, qui a repoussé au 18 mai une possible reprise de l'entraînement des footballeurs.