«À la reprise des entraînements. On était vingt. Après la prise de parole du Conseil fédéral en mars, plus que quinze. Et maintenant, en voyant que notre situation n'a pas évolué en avril, peut-être huit.» Entraîneur de la deuxième équipe du FC Cheseaux, Didier Léchaire fait partie des protagonistes du football amateur désabusés par la situation. Celle d'un domaine frustré de rester à quai pendant que d'autres activités ont pu s'alléger de leurs mesures et repartir. Celle d'un milieu qui craint de devoir faire face à une deuxième saison blanche. Alors, comme d'autres, Didier Léchaire a signé la pétition.