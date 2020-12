La SFL avait remis ses droits en jeu pour la période 2021-2025 il y a trois mois. Cet appel d'offres portait sur les droits audiovisuels de tous les matches de ses deux premières divisions (Super League et Challenge League, y compris le barrage). Il a de nouveau été remporté par les chaînes que l'on appelait il y a encore quelques temps « Teleclub » .

«Nous avons commencé à diffuser le football suisse il y a 14 ans et produisons depuis lors des programmes de classe mondiale, s'enorgueillit Wolfgang Elsässer, CEO de « blue Entertainment SA » (...) Nous sommes fiers de pouvoir poursuivre cette success story. Nous sommes heureux que la Swiss Football League apprécie nos services et les remercions de leur confiance.»

Patience pour les chiffres

La SFL a indiqué que de plus amples informations sur le sujet seraient communiquées, une fois paraphés tous les différents contrats, notamment quant à l'horaire de programmation et de diffusion des matches de Super League et de Challenge League à partir de la saison 2021/22. La Ligue informera également à ce moment-là sur d'éventuelles cessions de droits à l'international.