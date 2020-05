Coronavirus

Le football amateur tire la prise

Les treize associations régionales sont unanimes pour en rester là. La saison 2019-2020 sera donc blanche, sans titre ni promotion.

président de l'Association vaudoise. À la mi-mai, nous aurions eu plus de 5000 matches à recaser dans le canton.» Logistiquement impossible et peu sensé sur le plan sanitaire.

«C'est ultratriste, mais logique»

Au FC Donzelle aussi, on est «à 120% d'accord avec la décision», même s'il «manquera quelque chose». Le club de 3e ligue genevoise préfère «tourner la page et se réjouir de la prochaine reprise».

«Cette décision nous fait mal au coeur»

«Dès février, l'ASF et ses associations régionales ont placé la santé publique au rang de valeur No 1, note Dominique Blanc, Président de l'association. Or, selon les décisions du Conseil fédéral, mettre un terme à tous les championnats amateurs relève de la seule logique possible. Cette décision nous fait mal au coeur mais nous n'avons malheureusement pas le choix: il faut être responsable.»