Foot US : Le football américain face au Covid

Après le basket (NBA), le hockey sur glace (NHL) et le baseball (MLB), le football américain (NFL), sport le plus populaire aux États-Unis, s’apprête à renouer avec la compétition, en espérant relever les défis posés par le coronavirus.

Patrick Mahomes peut-il conduire Kansas City au doublé, Tom Brady continuer à écrire sa légende à Tampa Bay et Cam Newton ramener New England au sommet? Les questions d’intérêt sportif ne manquent pas alors que la saison s’ouvre jeudi avec l’affiche entre les Chiefs, champions en titre, et les Houston Texans.

Et contrairement à la NBA et à la NHL qui ont repris le jeu en isolant les équipes dans des bulles, les matches se dérouleront dans les stades des 32 franchises. Si 26 d’entre elles recevront à huis clos, 6 autres, dont les Chiefs, prévoient d’autoriser la présence d’un nombre limité de supporters.

«Les protocoles fonctionnent»

Pour l’heure, les différentes mesures donnent des résultats encourageants. Selon le dernier bilan de la NFL, 44’510 tests ont été effectués sur 8349 joueurs et membres du personnel du 30 août au 5 septembre, et seuls huit sont revenus positifs.

Genoux à terre?

Plusieurs joueurs ont renoncé à jouer, comme Laurent Duvernay-Tardif (Chiefs) qui est diplômé de médecine et s’est porté volontaire pour apporter son aide dans des centres hospitaliers. «Je ne peux pas me permettre de transmettre potentiellement le virus simplement pour pratiquer le sport que j’aime. Si je dois prendre des risques, je le ferai en soignant les patients», a-t-il justifié.

Ce geste, qui lui a coûté la suite de sa carrière, est devenu cet été un des symboles de cette lutte au-delà du sport et pourrait se multiplier sur les terrains. Roger Goodell, qui a admis que la NFL avait mal géré le dossier Kaepernick, a promis de soutenir les joueurs désireux de protester et avec eux le mouvement Black Lives Matter.

Les mots «End Racism» (Il faut en finir avec le racisme) et «It Takes All of Us» (C’est à nous tous de jouer) s’écriront ainsi dans les zones d’en-but, les joueurs seront autorisés à afficher les noms des victimes du racisme sur leurs casques. La chanson «Lift Every Voice and Sing» – considérée comme l’hymne national noir – sera jouée avant chaque match ce week-end.