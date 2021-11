Genève – Le football des talus menacé par une flambée de violence

Faux supporters, vrais boulets

Les dérapages des spectateurs désemparent les présidents de clubs. «Lors de matches récents, entre 30 et 50 jeunes sont venus insulter l’équipe adverse, relate Christophe Gomes, patron du FC Vernier. Ils ne sont pas membres, on ne peut pas les sanctionner. On est quatre, ils sont cinquante. On ne peut pas fermer le terrain. La commune, propriétaire des installations, nous a dit ne rien pouvoir faire. L’idéal serait une présence d’agents municipaux ou de policiers. Mais la venue de ces groupes est imprévisible. J’espère que la trêve les calmera.» Présidente d’Avanchet-Sport, Ana Roch relate, elle, une invasion de l’aire de jeu par le public à la suite d’un contact appuyé entre deux joueurs. «L’arbitre voulait arrêter le match. On s’est engagés à faire partir les spectateurs, des jeunes. Mais ils sont restés alentours. À la fin du match, j’ai appelé la police, juste pour qu’elle se montre. Ça a calmé les esprits. Mais quand vingt personnes arrivent sur le terrain, comment je fais? C’est impossible. Je ne comprends pas pourquoi le foot est le seul sport qui génère ce type de comportements. C’est triste.»