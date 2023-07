Football: Le football espagnol croule sous les dettes

C’est les soldes à Séville. Selon les informations de Marca Radio, le président du FC Séville, José Castro Carmona, a annoncé que son club souffrait d’une dette de 90 millions d’euros. Dans le but de rehausser les finances, ce dernier aurait déclaré que tous les joueurs de l’effectif étaient désormais transférables. Certains joueurs de grande qualité comme le portier marocain Bono, l’ailier argentin Lucas Ocampos ou encore le buteur Youssef En-Nesyri pourraient quitter le club cet été. Une situation de crise pour un club qui a pourtant remporté la Ligue Europa il y a un mois.

Les difficultés financières du FC Séville illustrent bien la situation actuelle de nombreux clubs espagnols. En effet, certaines équipes historiques de La Liga comme Valence ou l’Atlético Madrid voient leur marché des transferts bloqué par des dettes trop importantes à combler. Incapables de rivaliser avec les dépenses des clubs de Premier League, les effectifs espagnols sont contraints de réduire leurs frais. Lors de la dernière période de mercato hivernal, les clubs de La Liga ont dépensé 30 millions d’euros. À titre de comparaison, en Angleterre, plus de 800 millions d’euros ont été déboursés durant cette même période.

Des résultats en déclin

Ces problématiques connaissent des conséquences sportives de plus en plus présentes. Le FC Barcelone, également victimes de dettes importantes, n’a plus atteint la phase à élimination directe de Ligue des Champions depuis deux ans. Le FC Valence, écurie historique du championnat espagnol, s’est sauvé de justesse de la relégation cette saison, contrairement à l’Espagnol Barcelone qui jouera en deuxième division l’année prochaine. Un sort qu’a aussi connu le Malaga CF, qui est descendu en troisième division alors qu’ils jouaient une demi-finale européenne il y a dix ans.