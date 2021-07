Sports de loisirs : Le football est le sport le plus dangereux de l’été

Chaque été, les assureurs enregistrent en moyenne plus de 47’000 accidents de sports de loisirs dont les coûts s’élèvent à 257 millions de francs. Le foot est en tête du classement.

Chaque année, en juin, juillet et août, les assureurs-accidents enregistrent en moyenne 13’100 accidents de football. Pixabay

En été, l’envie de bouger fait naitre un engouement pour les sports de loisirs. En conséquence, les accidents sont plus élevés et les coûts aussi. En juin, juillet et août de 2014 à 2018, les assureurs ont enregistré plus de 47’000 accidents de sports de loisirs en moyenne dont les coûts s’élèvent à 257 millions de francs, révèle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva).

Le foot en tête de classement

Le football est le sport d’été préféré des personnes assurées. Avec 13’100 accidents, ce sport représente le plus grand groupe d’accidents de sports d’été et une facture de 61 millions de francs pour les assureurs. Un accident de football moyen en été coûte 3700 francs. Luxations, entorses, claquages et contusions sont les blessures les plus fréquentes chez les assurés qui pratiquent le football, sans parler des fractures. «La jambe, la cheville, le pied et le genou sont les plus touchés», explique Sandra Degen, spécialiste en statistiques à la Suva.

Les accidents de randonnée sont les plus chers

Les accidents de randonnée en montagne arrivent en cinquième position du classement. Mais avec une moyenne de 6700 francs par cas, ils sont ceux qui coûtent le plus cher, suivis des accidents de VTT (6600 francs) et des accidents d’équitation (5600 francs). «Les accidents en relation avec ces disciplines sportives génèrent des coûts plus élevés, car ils entraînent plus souvent des blessures graves. Ils occasionnent des frais de traitement plus élevés et des absences plus longues», déclare Sandra Degen.

Conséquences tragiques pour la baignade

Triste, mais vrai: avec huit cas en moyenne chaque année, les accidents de baignade et de natation qui se produisent en été totalisent le plus grand nombre de cas de décès parmi les sports d’été recensés. Les coûts annuels courants des accidents de baignade en été représentent 20 millions de francs.

Différences de pratiques entre hommes et femmes Si les hommes ont nettement plus d’accidents que les femmes, des disparités selon les sports pratiqués existent. Les accidents de football concernent les hommes à 90 %. En VTT, plus de 80 % des personnes accidentées sont également de sexe masculin. Dans la plupart des cas, les accidents de VTT se produisent dans la nature, à l’écart des circuits routiers. «Il s’agit principalement de chutes entraînant des contusions, des claquages, des entorses et des fractures», précise Sandra Degen. En période estivale, les hommes constituent également la majorité des personnes qui se blessent en pratiquant le tennis (78 %), la baignade et la natation (68 %), le volley-ball (64 %) et le jogging (62 %). Au classement des accidents de sports d’été, l’équitation apparaît au sixième rang avec 1400 accidents. Les femmes représentent 90 % des personnes accidentées. Les coûts annuels courants des accidents d’équitation en été atteignent environ 9 millions de francs. Un accident d’équitation moyen en été coûte 5600 francs, ce qui le place au troisième rang du classement des accidents qui coûtent le plus cher. «Les personnes se blessent souvent en tombant de cheval ou reçoivent un coup de pied de l’animal, ou les deux en même temps. Elles présentent avant tout des contusions, mais il peut aussi s’agir de fractures, de blessures à la tête ou au dos», conclut Sandra Degen.