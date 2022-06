Football: Le football peut bientôt revenir en Ukraine

Après la parenthèse «qualifications au Mondial»

L’Ukraine a été privée de rêve de Coupe du monde après sa défaite face au Pays de Galles (1-0) dimanche. Le sélectionneur des «jaune et bleu» s’est montré affecté. «Je veux vraiment que le peuple ukrainien se souvienne de notre équipe et de tous les efforts», a-t-il déclaré en conférence d’après-match. De quoi remercier les supporters pour leur confiance et leurs espoirs placés dans leur équipe.