Football : Le football suisse de clubs tire la langue

C’est une tragédie en trois actes. Premier acte, l’affaiblissement du FC Zurich durant l’été. Les Zurichois ont cueilli le plus gros ticket réservé à un club suisse pour les Coupes d’Europe. Comme des rois, ils sont arrivés sur la scène internationale amputés de toute leur noblesse. Deuxième acte, le laboratoire footballistique du FC Bâle. À Saint-Jacques, on ne cherche pas à être performant à court terme, mais à développer du potentiel prolifique à la revente. Troisième acte, l’élimination de Young Boys en barrages de la Conference League. La force la plus sûre du football suisse prenait la porte fin août déjà, à l’issue d’une séance de penalties lourde de conséquences.