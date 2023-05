Zurich: Le forcené de la grue est décédé quelques jours avant son procès

L’homme perché au sommet d’une grue dans le quartier d’Oerlikon à Zurich les 16 et 17 mai 2022 avait tenu en haleine la police et les secours pendant plus de 12 heures. Barricadé, il refusait de descendre, avait allumé plusieurs feux et lancé des objets sur les forces d’intervention. Ce ressortissant portugais de 34 ans a été retrouvé mort, a annoncé mercredi le Tribunal zurichois en charge du dossier.