A TOUS LES FANS DE TOUT-TERRAIN!: Le Ford Bronco débarque finalement en Europe

Quand Ford a présenté la nouvelle génération du Bronco à l'été 2020, les sentiments des fans de voitures de ce côté de l'Atlantique étaient mitigés. Certes, le fait que le constructeur américain reprenne la légende du tout-terrain avec un tout nouveau modèle, après une pause de 25 ans depuis la fin de la production, était excitant. Mais cette annonce s'est accompagnée d'un bémol, car ce modèle ne devait pas être commercialisé en Europe. Quelle dommage!

Deux ans plus tard, à l'été 2022, Ford annonce la couleur en ce jour de fête nationale américaine: «Une véritable icône du tout-terrain s'apprête à traverser l'Atlantique», annonce le constructeur. Et effectivement: la nouvelle édition du Bronco va enfin débarquer chez nous, en Europe et en Suisse. En nombre limité et uniquement en version quatre portes, certes, mais tout de même. «Nous sommes ravis de pouvoir proposer ce tout-terrain à nos clients européens», se réjouit Matthias Tonn, ingénieur en chef chez Ford Europe, responsable des véhicules importés des États-Unis.

Robuste baroudeur

Le nouveau Bronco reprend, à l'extérieur comme à l'intérieur, certains éléments de design de son ancêtre présenté en 1966 et les combine à une robustesse qui caractérise également les pick-ups Ford de la série F. Le nouveau Bronco n'a pas volé son surnom de «G.O.A.T.» à la star du football américain Tom Brady, mais il l'a obtenu grâce à sa transmission intégrale, à ses systèmes d'assistance comme le Trail Control et à ses sept modes de conduite au total: «G.O.A.T.» ne signifie en l’occurrence pas «Greatest Of All Time», mais «Goes Over Any Terrain», ce qui revient à dire qu’il passe partout.

Contrairement aux États-Unis, où une sage version routière du nom de Bronco Sport est également proposée, seule la version tout-terrain du nouveau Bronco sera commercialisée en Europe. Comme pour son concurrent direct, la Jeep Wrangler, certains éléments de la carrosserie du Bronco peuvent être démontés, comme par exemple le toit rigide et les portières. «Il était important pour nous que le nouveau Bronco perpétue l'histoire de cette série de modèles légendaires de la manière la plus authentique possible», explique le développeur en chef Paul Wraith. Et d’ajouter: «Pour chaque décision, nous avons été guidés par la manière dont nous pouvions optimiser davantage les performances de ce véhicule tout-terrain emblématique, par la façon dont nous pouvions répondre encore mieux aux souhaits de nos clients et par ce qui renforçait la marque Bronco.

Seule la version quatre portes sera commercialisée en Suisse. La trois portes, ainsi que le Bronco Sport ne seront pas officiellement importés. Ford Malgré son caractère rustique, le nouveau Bronco est équipé des commodités numériques des temps modernes. Ford Une suspension indépendante assure un bon confort de conduite sur route. Ford

L'accent a été mis sur le système de gestion du terrain avec sept programmes de conduite tout-terrain: trois pour la conduite sur route, quatre pour la circulation hors des sentiers battus. Une boîte de transfert à deux niveaux régule le flux de puissance entre les essieux - elle est proposée en deux variantes, à commande 100% électronique ou électromécanique. Le blocage de l'essieu arrière est de série, pour l'essieu avant, le blocage du différentiel est en option. Une barre stabilisatrice transversale désactivable améliore encore les capacités tout-terrain. Comme il se doit pour un tout-terrain des temps modernes, le Bronco est équipé d'une série de systèmes d'assistance tout-terrain modernes, comme un mode extra-lent automatique, dans lequel le conducteur n'a plus qu'à diriger le véhicule, ou le «trail turn assist», qui peut réduire jusqu'à 40% le rayon de braquage en tout-terrain par des interventions de freinage ciblées.