INTERVIEW AUTO AVEC BASCHI – Le Ford Mustang Mach-E GT entre les mains de Baschi

Mais trêve de caractéristiques techniques. Visuellement, le Mach-E «préparé» ne se distingue que très légèrement de son «banal» frangin, si ce n’est par ses pare-chocs spéciaux, son masque noir à l’avant et ses étriers de frein Brembo rouges qui tapent à l’œil derrière les jantes 20 pouces. Ce poney ne demande qu’à sortir de l’écurie. Alors, ne reste plus qu’à monter, à prendre les rênes et c'est parti! Le chanteur et ambassadeur de Ford, Baschi, aime bien aussi un côté un peu plus sport de temps à autre, comme il nous l’a confié dans l'interview.