Apple Music : Le format hi-fi d’Apple boude ses propres produits

Apple a confirmé le déploiement de musique au format «lossless» sans frais supplémentaires pour ses abonnés, mais ce service est incompatible avec le casque AirPod Max ou les enceintes HomePod.

Les AirPods Max d’Apple profiteront d’un léger gain de qualité, mais ne pourront pas diffuser d’audio au format «lossless». imago images/VCG

À partir du mois de juin, avec la version finale du système iOS 14.6, tous les abonnés au service de streaming Apple Music pourront écouter des millions de morceaux (20 millions au départ puis l’ensemble des 75 millions à la fin de l’année) du catalogue dans un nouveau format «lossless» (sans perte) 16 bit/44,1 kHz, qui correspond à la qualité CD, mais aussi en haute résolution 24 bit/48 kHz ou encore 24 bit/192 kHz. Le tout sans frais supplémentaires pour les abonnés à l’offre payante de la plateforme musicale Apple Music.

Pour ce nouveau service haute-fidélité, qui vient s’ajouter à ceux des concurrents, Qobuz, Tidal, Amazon Music, Deezer ou encore Spotify, dernier en date à avoir annoncé une telle offre, Apple s’appuie sur son format audio maison ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Ce dernier n’est toutefois pas compatible avec les écouteurs sans fil AirPods et AirPods Pro, qui ne prennent en charge que le format AAC via Bluetooth, ni avec le coûteux casque sans fil AirPods Max, a confirmé la firme à la pomme au site The Verge. Bien que ce dernier accessoire puisse être connecté en filaire, son port Lightning ne permet pas de garantir un son véritablement «lossless», selon la firme. «Le mode d’écoute en filaire de l’AirPod Max n’accepte que les sources analogiques. Les AirPods Max ne prennent actuellement pas en charge les formats audio numériques en mode filaire», a expliqué un porte-parole.

Autres appareils incompatibles, les enceintes connectées HomePod et HomePod mini de la marque ne pourront également pas profiter de ce gain de qualité audio, bien qu’elles fonctionnent via wi-fi et prennent en charge le mode de diffusion AirPlay. Elles pourront par contre prendre en charge l’autre nouveau format Audio Spatial (Dolby Atmos) qui fera aussi son apparition «gratuitement» sur Apple Music. Offrant une écoute plus immersive, il sera, lui, compatible aussi avec les divers écouteurs sans fil AirPods, AirPods Pro et AirPods Max.

Amazon emboîte le pas

Amazon a entre-temps réagi en incluant son offre de musique en streaming haute-fidélité Amazon Music HD et Ultra HD dans son abonnement de base Amazon Music Unlimited. Ses abonnés n’auront donc pas à débourser de l’argent supplémentaire pour accéder au catalogue de 70 millions de morceaux en qualité CD (16 bit/44,1 Hz) et plus de 7 millions en qualité HD (24 bit/192 kHz). Cette nouvelle offre a été activée aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne.