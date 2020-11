Covid-19 : Le formidable défi logistique de la vaccination

La compression du calendrier, le fait que la plupart des vaccins nécessiteront deux doses, et la réfrigération à basse température de certains vaccins compliquent la tâche des scientifiques.

Les États-Unis pourraient être le premier pays à lancer l’une des opérations de vaccination les plus ambitieuses de l’histoire: distribuer et injecter jusqu’à 600 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 en quelques mois seulement.

Si le monde sait gérer des campagnes massives de vaccination depuis des décennies, contre la rougeole ou la grippe, trois contraintes simultanées compliquent la tâche: la compression du calendrier, le fait que la plupart des vaccins nécessiteront deux doses, et la réfrigération à basse voire très basse température de certains vaccins: -70 °C pour celui développé par Pfizer et l’Allemand BioNTech, en bonne voie pour être le premier autorisé aux États-Unis… contre +2 à 8 °C (température d’un réfrigérateur) pour les vaccins antigrippaux.

Grands centres de vaccination

Six camions quitteront Kalamazoo tous les jours pour remettre les doses aux transporteurs aériens (Fedex, UPS, DHL…), et livrer vite: un ou deux jours aux États-Unis, et trois jours mondialement, dit Pfizer à l’AFP. 20 vols cargo quotidiens expédieront les futures doses dans le monde.