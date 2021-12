Coronavirus : Le Forum économique mondial de Davos est repoussé à l’été

Le Forum économique de Davos, prévu dans un mois, a été reporté à cause du Covid-19 et de son variant Omicron, ont annoncé les organisateurs lundi. Ils espèrent tenir la réunion en été.

Le Forum économique mondial (WEF) de Davos, qui devait se réunir du 17 au 21 janvier dans les Grisons, «est reporté» à cause de l'«incertitude persistante» concernant le variant Omicron et de sa propagation, ont annoncé, lundi en début d’après-midi, les organisateurs. C’est la très forte transmissibilité de ce variant qui les a forcés à revoir leurs plans, alors qu’il y a une quinzaine de jours, ils expliquaient encore poursuivre les préparatifs.

La réunion – qui marie le monde des affaires, de la politique et de la diplomatie – doit maintenant se tenir «au début de l’été». En janvier 2021, le WEF avait déjà abandonné les neiges de Davos à cause du Covid-19, au profit d’un format complètement virtuel.

«Report nécessaire»

Les conditions actuelles de pandémie rendent «extrêmement difficile» la tenue d ’ une réunion mondiale en personne, explique le communiqué du WEF. Les préparatifs ont été guidés par des conseils d ’ experts et ont bénéficié de l'«étroite collaboration avec le gouvernement suisse», à tous les niveaux. Finalement, «malgré les protocoles sanitaires rigoureux de la réunion, la transmissibilité d ’ Omicron et son impact sur les voyages et la mobilité ont rendu le report nécessaire». «Car la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans les réunions physiques – participants, collaborateurs et communauté hôte – ont toujours été la priorité du WEF», poursuit le texte.