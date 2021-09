Coronavirus : Le Forum économique mondial veut revenir à Davos en 2022

Après avoir dû annuler son édition 2021 en raison de la pandémie, le WEF compte retrouver ses quartiers dans la station grisonne l’année prochaine.

Le Forum économique mondial (WEF), qui avait dû renoncer à réunir les dirigeants politiques et économiques cette année en janvier à Davos en raison du Covid-19, a annoncé jeudi qu’il entendait y revenir dès 2022.

«Des changements profonds»

«Les principaux dirigeants d’entreprises, de gouvernements et de la société civile se réuniront en personne pour aborder la question des failles économiques, environnementales, politiques et sociales exacerbées par la pandémie», ont précisé les organisateurs.

«La pandémie a entraîné des changements profonds. Dans un monde plein d’incertitudes et de tensions, le dialogue interpersonnel est plus important que jamais», a affirmé le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, Klaus Schwab, dans le communiqué.